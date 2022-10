Fiesta para madres en Springfield promueve la atención medica prenatal

El consejo ciudadano de Indian Orchard, en Springfield, ofrecerá una fiesta comunitaria, mejor conocida como un “baby shower” este sábado para compartir recursos prenatales con las mujeres de color embarazadas del oeste de Massachusetts.

Zaida Govan, presidenta del consejo, dijo que no hay muchos recursos para las madres de color, y quería cambiar eso.

"Los resultados de la salud materno-infantil son absolutamente peores para las mujeres de color, por lo cual queremos promover más recursos", ella dijo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir por una causa relacionada con el embarazo que las mujeres blancas. Para las mujeres latinas se duplica esa probabilidad.

Govan dijo que espera que el evento genere conciencia sobre los resultados de salud frecuentemente negativos para las mujeres de color.

"Tenemos que encontrar una manera de asegurarnos de que podemos tener acceso a los recursos que necesitamos y asegurarnos de que nuestras madres y nuestros hijos nazcan sanos y continúen teniendo vidas saludables", ella dijo.

Govan utilizó fondos de una subvención de Health New England para organizar el evento. Dijo que el evento no sólo será informativo, sino que también tendrá actividades para toda la familia, incluyendo regalos para las nuevas madres.

Health New England es propiedad de Baystate Health, que apoya financieramente a New England Public Media. Sin embargo, esto no influye en nuestra cobertura noticiera.

Traducido por Elizabeth Román para NEPM.