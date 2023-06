To read this article in English click here.

El humo de los incendios forestales de Canadá sigue afectando la calidad del aire en Nueva Inglaterra esta semana. Y algunos expertos médicos están incentivando a la gente a tomar medidas para protegerse.

Berkshire Medical Center en Pittsfield dice que ha visto un reciente aumento de casos de enfermedades respiratorias en su sala de emergencias, pero varios otros hospitales en el oeste de Massachusetts dijeron que eso no ha sido el caso para ellos, incluyendo Cooley Dickinson Hospital en Northampton, Mercy Medical Center en Springfield y Fairview Hospital en Great Barrington.

El Dr. James Mazo es el director ejecutivo regional de salud ocupacional y seguridad de Trinity Health de Nueva Inglaterra, de lo cual Mercy Medical Center en Springfield es un miembro.

Mazo dijo que los muy jóvenes, los muy ancianos y las personas con enfermedades, como cáncer o diabetes, deben considerar permanecer dentro de sus hogares en este momento. También dijo que los que se aventuran a salir deben tomar medidas para cuidar su propia salud.

"Tal vez usted note que su pecho se siente un poco pesado. Puede que tenga algo de irritación y una tos que no es normal para usted. Esas son señales que debe permanecer adentro y tomarlo con calma”, dijo el doctor.

Debido a la mala calidad del aire, ¿qué se debe tener en cuenta antes de salir?

“Creo que cualquier cosa que requiera esfuerzo podría ser algo en lo que se debería pensar antes de salir", dijo Sarah McKeown, directora de enfermería del departamento de emergencias y servicios ambulatorios de Cooley Dickinson Hospital. "Carreras largas, ejercicio, cosas así. La moderación es mejor ".

Mazo también dijo que los cubrebocas N-95, que muchos usaron contra el COVID, también podrían proveer protección contra el humo.

El miércoles, las autoridades ambientales del estado de Massachusetts emitieron una alerta de calidad del aire en todo el estado que dura hasta la medianoche del jueves.

En un comunicado de prensa, el departamento estatal de protección del medio ambiente dijo que la calidad del aire no es saludable para los "grupos sensibles", como los que padecen de enfermedades cardíacas o pulmonares, como el asma.

The Canadian Press informó que en la provincia de Quebec, unos 40 incendios forestales y un total de 150 incendios estaban ardiendo en la tarde del miércoles.

Traducido por Elizabeth Román para NEPM