Conexión: En este programa, la naturaleza es el salón de clases para estudiantes de Springfield

Shaylee Gutiérrez sabe todo sobre el ciclo del agua y puede reconocer la edad de un árbol caído por cuántos anillos tiene en la base del tronco.

Shaylee es una estudiante de sexto grado en Springfield, Massachusetts. Aunque aprendió algunas cosas sobre la naturaleza en la escuela, obtuvo este conocimiento principalmente de su experiencia con la asociación del distrito con el Centro Ambiental para Nuestras Escuelas, conocido por la comunidad como ECOS (por sus siglas en inglés).

Ismary Santiago-Lugo / NEPM Shaylee Gutierrez, participante en el programa ECOS para las Escuelas Públicas de Springfield.

"Pensé que iba a ser algo aburrido. Pero cuando fuimos a ECOS fue muy divertido. Podíamos aprender sobre la naturaleza y podíamos hacer actividades similares... cómo plantar árboles o mirar y explorar pequeños insectos [u] observar pájaros", dijo.

ECOS ha estado asociado con las Escuelas Públicas de Springfield durante 50 años y ha enseñado a miles de estudiantes que viven en una ciudad urbana a cómo detectar plantas venenosas, construir un refugio y empezar un fuego en caso de emergencia.

El distrito escolar tiene más de 24,000 estudiantes. Jose Escribano, jefe de participación familiar y comunitaria dijo que es predominantemente una población de estudiantes de color. Alrededor del 60% de la población estudiantil es Latina.

Escribano no sólo apoya al programa como educador. Él atribuye su amor por la naturaleza a ECOS, ya que participó en el programa hace más de 30 años cuando era niño.

"Me encanta el aire libre. Me encantan los estanques. Y creo que eso proviene de mi experiencia en ECOS. Tengo un estanque en mi patio gracias a ECOS", dijo.

Elizabeth Román / NEPM Jose Escribano jefe de participación familiar y comunitaria de las Escuelas Públicas de Springfield.

"Dar vida a la ciencia"

Elizabeth Román / NEPM ECOS es un programa de naturaleza que colabora con las Escuelas Públicas de Springfield. Aquí los estudiantes exploran plantas en Forest Park en Springfield.

El programa tiene su sede en Forest Park, el espacio recreativo al aire libre más grande de la ciudad, con jardines, senderos para caminatas, varios estanques e incluso un zoológico. Para muchos estudiantes, esta es su primera experiencia en la naturaleza fuera del parque de recreo en su vecindario.

Antes de ser jefe de participación del distrito, fue director de la escuela primaria Brightwood, que está ubicada en el área de North End de la ciudad y tiene la mayor población de residentes Latinos de la ciudad. Escribano dijo que aunque muchos de estos estudiantes practican deportes o juegan en el parque, ECOS les ayuda a comprender y apreciar el mundo natural que los rodea.

"Creo que realmente da vida y mejora lo que están aprendiendo en la escuela... es simplemente una manera de darle vida a la ciencia y hacerla real para nuestros estudiantes", dijo.

Años antes de convertirse en director o incluso maestro, Escribano fue estudiante en Brightwood y recuerda vívidamente su experiencia en ECOS, especialmente cuando podía explorar y aprender sobre los diferentes árboles.

“Recuerdo que tenían el árbol de goma del que rompías la rama y lo olías... e ir al estanque y mirar los insectos y mirar las ranas y todo eso, esas son sólo algunas de las experiencias que se quedaron conmigo".

Ismary Santiago-Lugo / NEPM Shaylee Gutiérrez, participante de ECOS un program de las Escuelas Públicas de Springfield.

En cuanto a Shaylee, una participante mucho más reciente, ECOS le ha hecho pensar en su futuro y en dos posibles ramas profesionales, la hidrología y la geología.

"Un hidrólogo es como alguien que quiere... explorar más sobre el agua y un geólogo aprende y explora un montón de cosas como la tierra, como las rocas y cómo se formó la tierra", dijo.

Como estudiante de sexto grado, Shaylee tendrá dos años más participando en el programa y está entusiasmada con todo lo que aprenderá.

"Lo que siento cuando voy a ECOS es que siento curiosidad por todo lo que veo y me hace sentir más feliz de estar al aire libre en la naturaleza", dijo.

Este es el segundo episodio de Conexión: New England en Las Afueras, una serie de videos creado por el New England News Collaborative que será publicada semanalmente este otoño.