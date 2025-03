Más agencias policiales de NH acuerdan participar en esfuerzos federales de inmigración

Un creciente número de agencias policiales de New Hampshire han sido aprobadas para unirse a un programa federal que delega a oficiales locales para llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo servir órdenes judiciales y detener a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente. Ninguna otra agencia policial en otro estado de New England ha solicitado unirse al programa este año.

Las oficinas de los alguaciles de los condados de Belknap y Grafton firmaron acuerdos para unirse al programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También lo hicieron departamentos policiales en Gorham, Ossipee, Colebrook y Pittsburg. La Policía Estatal tiene una aplicación pendiente. Antes de febrero de este año, ninguna agencia policial de New Hampshire estaba participando en el programa.

El alguacil del condado de Belknap, William Wright, dice que una docena de sus delegados se están uniendo al programa de capacitación. La oficina tiene alrededor de dos docenas de empleados, según un documento presupuestario de 2023 . Él dijo que esto es similar a otras colaboraciones federales que tiene su departamento, citando su experiencia sirviendo órdenes judiciales mientras fue asignado a un equipo con el Servicio de Mariscales de EE.UU.

Él agregó que aunque los encuentros con personas sin estatus legal eran poco comunes en el condado de Belknap, tener delegados capacitados en inmigración en el condado es una manera de agilizar el proceso de detención y colaborar con ICE. Él dijo que sería más efectivo para los departamentos locales de la policía llamar a la oficina del alguacil para un incidente de inmigración en lugar de esperar a los agentes de ICE de Massachusetts.

“Con los incidentes vinculados a ICE, la única manera de saber lo que está pasando es involucrándose”, dijo en inglés. “Cuando decido quedarme a un lado y no involucrarme, entonces allí no sé lo que está pasando y quedo apartado, y no puedo proteger a las personas si no sé lo que sucede”.

Los departamentos policiales de New Hampshire que han anunciado su participación con ICE son parte de un modelo task force del programa, el cual busca ser un “multiplicador de fuerzas” para la aplicación de ley migratoria mientras la policía está completando con sus deberes de rutina.

Aunque los programas 287(g) han existido por casi dos décadas, el modelo task force ha sido particularmente controversial. Fue descontinuado en 2012 después de demandas de perfilamiento racial de conductores Latinos en North Carolina, pero la administración de Trump retomó el modelo en febrero después de una orden ejecutiva .

Los defensores locales de inmigración dicen que el programa crea posibilidad de perfilamiento, aumenta los costos para los departamentos policiales locales y deshace el trabajo que estos departamentos han realizado para generar confianza con las comunidades locales.

“Algo como 287(g) solo provocará miedo en el corazón de la comunidad”, dijo en inglés Sarah Jane Knoy del Granite State Organizing Project. ”Porque requerirá que la policía no esté preocupada sobre la seguridad de la comunidad, pero en lugar de eso, tratar de aplicar leyes migratorias federales complicadas”.

La Policía Estatal sigue una política policial justa e imparcial desde 2019 que establece una guía específica para los agentes sobre la aplicación de la ley de inmigración. Por ejemplo, los oficiales no pueden parar o detener a alguien solo en base a su percepción de estatus migratorio.

Un vocero para la Policía Estatal no respondió inmediatamente la solicitud de comentario sobre cómo esta política funcionaría si la agencia es aceptada en el programa federal de aplicación. ICE no ha respondido a una solicitud de comentario.

En respuesta a las preocupaciones sobre perfilamiento racial, Wright dice que él no pensó que había perfilamiento racial en New Hampshire y no ha estado al tanto de un caso de perfilamiento racial en los 27 años que él ha estado en aplicación de ley.

Una demanda en 2019 alega perfilamiento racial por un agente estatal.

Wright dice que él seguirá supervisando la implementación del programa y descontinuará la participación del condado con ICE si no le gusta algo que suceda, aunque él dice que él no anticipa ningún problema con participar en el programa.

“Tenemos agentes de ley profesionales que trabajan en New Hampshire”, dijo él en inglés. “No nos importa su color, raza o sexo. Lo que nos importa es la seguridad de nuestra gente. Paramos carros en base a sospechas razonables, claras, y si se desarrolla una causa probable para realizar un arresto”.

Los defensores también están siguiendo al reciente electo alguacil del condado de Hillsborough, Brian Newcomb . El condado tiene las dos ciudades más grandes de New Hampshire y la mayor concentración de comunidades inmigrantes.

Aunque Newcomb no pudo ser contactado para comentar si planea unirse al programa 287(g), él prometió “liderar el departamento hacia una dirección positiva que se enfoca en profesionalismo y políticas justas e imparciales” durante un breve discurso antes de realizar el juramento a su cargo, la semana pasada.

Para otras agencias de aplicación de ley, el costo es una consideración cuando se unen al programa 287(g). Aunque ICE cubre el costo de capacitación para oficiales delegados, al igual que la instalación de la infraestructura tecnológica, los gobiernos estatales y locales son responsables de los costos de personal. Esto incluye salarios, beneficios, y horas extras, al igual que los suministros administrativos.

El jefe policial de Manchester, Peter Marr, dijo que su departamento no planea unirse a un programa 287(g). Él dijo que está actualmente enfrentando una escasez significativa de personal, con 23 puestos vacantes. Debido a que los oficiales ya están sobrecargados de trabajo mientras manejan las crecientes demandas de la ciudad, Marr dijo que el departamento no tiene los recursos para asumir responsabilidades adicionales en este momento.

Pero él agregó que el departamento está comprometido a mantener alianzas fuertes con las agencias policiales federales, incluyendo colaborar con ICE. Aunque las detenciones de ICE en Manchester son poco comunes, son rastreadas por la policía de la ciudad, le dijo a la Junta del Alcalde y Concejales de Manchester la semana pasada.

“Tenemos algunos oficiales actualmente sirviendo en grupos de trabajos federales, trabajando juntos en investigaciones claves y en iniciativas que mejoran la seguridad y protección tanto de Manchester como del estado”, dijo Marr en una declaración por correo electrónico a NHPR.

“Seguimos dedicados a asegurar que nuestros esfuerzos colaborativos con los aliados federales sigan siendo igual de efectivos e impactantes”.

Traducción de María Aguirre