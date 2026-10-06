Una nueva serie de NEPM cuenta historias inspiradoras de Latinos en Western Mass.

Un nuevo proyecto del oeste de Massachusetts busca dar visibilidad a los latinos y a lo que los hace exitosos.

“Había un deseo y un interés en escuchar historias acerca de la comunidad latina que [sean] llenas de inspiración y positivas”, dijo Elizabeth Román, la productora ejecutiva de Latinos de Aquí de New England Public Media.

Courtesy Photo Elizabeth Román, productora ejecutiva de Latinos de Aquí, New England Public Media.

Latinos de Aquí es una serie documental bilingüe. Inspirada en la serie Conexión del New England News Collaborative , busca resaltar aspectos positivos de la vida de los latinos de la zona en un momento políticamente complicado.

Román, nacida y criada en Springfield, Mass., dice que esta serie es un respiro de las notas migratorias, de educación y de salud, y una invitación a celebrar las raíces de la comunidad y su perseverancia.

“Bailes culturales… definitivamente siempre va a haber mucha comida. También hay artes, hay agricultura”, dijo.

El equipo cuenta también con Luis Salazar, residente de Holyoke, quien, además de filmar y editar, trabaja junto a Román en la búsqueda de los protagonistas de la serie.

Escucha la conversación completa con Román en el audio.

Mira Latinos de Aquí en YouTube , Instagram o en nepm.org .