Cómo el Centro para el Progreso Latino genera confianza entre votantes hispanos ante las elecciones

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En cuanto a los residentes hispanos y latinos de Hartford, Valeryn Fernandez señaló que ha descubierto que muchos no entienden el proceso de votación ni confían en él. Para combatir esa situación, ha estado recorriendo las calles antes de las elecciones del martes.

"Es importante que escuchen a miembros de su propia comunidad y reciban información confiable para que estén informados y puedan dar ese paso [de votar]", declaró Fernandez, "porque la información es poder".

Fernandez es la encargada de los programas para jóvenes y adultos del Centro para el Progreso Latino. Ayuda a dirigir la iniciativa de participación cívica de la organización: un esfuerzo no partidista orientado a promover la educación electoral y el voto entre los residentes de Hartford.

Según Fernandez, algunos miembros de la comunidad hispana están mal informados sobre lo que implica el proceso de votación.

“Hay ciertas personas que no quieren revelar información”, mencionó, “porque [dicen] ‘Oh, no, no quiero lidiar con eso porque no quiero revelar mi estatus migratorio legal en este momento’”.

Fernandez añadió que la aplicación de las leyes de inmigración es solo uno de los múltiples temas que han afectado a las comunidades latinas e hispanas de todo Connecticut en los últimos dos años. Según afirmó, sus votos pueden ayudar a abordar esos problemas.

"El voto tiene un impacto directo en la educación, la vivienda, el transporte y el empleo", dijo. “La realidad es que sí tenemos voz, y es fundamental hacerla oír. ¿Qué mejor manera de lograrlo que participando en las elecciones?".

Un compromiso de votar

Junto con otros voluntarios, Fernandez ha estado recorriendo los vecindarios de Hartford de puerta en puerta para repartir paquetes bilingües con información para votantes, como cuándo votar, cómo inscribirse y dónde encontrar los centros de votación.

"Es empoderador", expresó Fernandez mientras iba de puerta en puerta por Park Street, en Hartford. "Siento que realmente estoy contribuyendo a generar un cambio en la comunidad".

Ayannah Brown / Connecticut Public Valeryn Fernandez, voluntaria encargada de la labor de contacto directo, indica a los presentes que revisen la parte posterior de sus carpetas —donde figura información adicional sobre el centro— antes de salir a conversar con los residentes el 28 de octubre de 2026 en Hartford, Connecticut. Esta actividad forma parte de la «Iniciativa de Participación Cívica de Hartford» (Hartford Civic Engagement Initiative), impulsada por el Center for Latino Progress con el fin de alentar a los residentes latinos a votar y promover la educación electoral dentro de sus propias comunidades.

Para esta iniciativa, los voluntarios recibieron capacitación no partidista sobre participación cívica, donde abordaron el lenguaje recomendado y las mejores formas de conectar con personas de diversas posturas políticas.

Fernandez indicó que también ofrecen tarjetas de compromiso electoral durante las visitas puerta a puerta. Estas tarjetas sirven tanto para expresar el compromiso de votar como para que el Centro para el Progreso Latino lleve un registro de los posibles votantes de la comunidad.

"Creo que en la sociedad actual falta participación cívica, y lo digo en todos los sentidos posibles", dijo. “Desde la baja asistencia a eventos comunitarios hasta la falta de participación en las juntas escolares o en las reuniones vecinales”.

Sin embargo, Fernandez cree que el clima político de los últimos dos años "ha despertado la pasión y ha empoderado a los latinos e hispanos más que nunca para participar en la vida cívica y en las elecciones", afirmó.

Generar confianza entre vecinos

Yaritza Mogollon estuvo repartiendo información electoral bilingüe en Hartford junto a Fernandez. Comentó que era la primera vez que recorría su vecindario para conversar con sus vecinos.

“Mucha gente no tenía ni idea. Me decían:‘No, no podemos hacer esto’ o ‘No creo que pueda votar’”, comentó. "Cuando les hablé [sobre el voto en ausencia o el voto anticipado], fue como: ‘¿En serio podemos hacer eso?’”.

Ayannah Brown / Connecticut Public Yaritza Mogollón, voluntaria encargada de la movilización cívica, entrega un paquete informativo para votantes a Gerald Gayle, residente de West Hartford, el 28 de octubre de 2026 en Hartford, Connecticut. Esta acción forma parte de la Iniciativa de Participación Cívica de Hartford (Hartford Civic Engagement Initiative), impulsada por el Center for Latino Progress con el fin de alentar a los residentes latinos a votar y promover la educación electoral dentro de sus propias comunidades.

Mogollon señaló que también ha conocido a miembros de la comunidad que afirman no votar porque consideran que su candidato de preferencia no tiene posibilidades de ganar.

"Sí, puede ser decepcionante que no ganen las personas por las que votaste, pero aun así habrá funcionarios electos que trabajarán por tu comunidad", dijo. "Lo importante es que tu voto cuente".

Mogollon mencionó que para ella también es importante hablar cara a cara con los residentes de Hartford para que sepan que pueden votar como cualquier otra persona.

"Quiero que sepan que no estoy haciendo esto simplemente como alguien que trabaja en una oficina. Soy alguien de tu vecindario”, dijo.

"Camino de un lado a otro por estas calles. Ustedes me ven a diario, y cualquiera puede inscribirse para hacer lo mismo", mencionó Mogollon. “Es un privilegio que tenemos. Vamos a aprovecharlo”.

Más información

El día de las elecciones es el martes, 3 de noviembre. Los centros de votación estarán abiertos de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los votantes aún pueden emitir su voto si están en la fila a las 8:00 p. m.

La información para votantes está disponible en la Oficina de la Secretaria del Estado e incluye:

Una guía para votantes de 2026 en inglés y español

Cómo encontrar tu centro de votación

Lugares para inscribirse como votante el mismo día

También hay información disponible sobre el voto en ausencia y el voto anticipado.