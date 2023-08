Ecuatorianos en Springfield izan la bandera y reflexionan sobre la crisis en su país natal

To read this article in English, click here.

Los ecuatorianos estan de luto tras el asesinato de un candidato presidencial. En esto pensaban los ecuatorianos en Springfield el jueves, cuando se reunieron en las escaleras del Ayuntamiento para una celebración previamente programada de la independencia del país.

Después de cantar el himno nacional, Fátima Guerra, que está de vacaciones en Springfield desde Guayaquil, Ecuador, lloró por su país.

"Estoy muy sentida porque era un candidato que posiblemente al Ecuador lo iba a salvar”, dijo lamentando la muerte de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado el miércoles después de un mitin. “No tenemos palabras los ecuatorianos para lo que nos está pasando.”

Yolanda Rubio, residente de Springfield, vino al evento vestida con los colores de su patria — rojo, amarillo y azul.

“Estamos dolidas, dolidas, dolidas en el alma”, dijo llorando. “Nuestro país está sufriendo, todos estamos sufriendo.”

Justine Bravo, ecuatoriana y residente en Springfield, espera que el izamiento de la bandera sirva para atraer atención sobre lo que está ocurriendo en su país.

"Creo que no se está hablando lo suficiente. Necesitamos ayuda de otros países, ya que nuestro gobierno no está haciendo nada", dijo. "Toda mi familia vive en Ecuador, mi hermano, mi hermana, mi padre. Ha sido muy difícil y triste la situación".

Bravo dijo que, aunque su país es hermoso, también está sufriendo mucha violencia.

"El país es muy bonito, pero es muy peligroso y algo tiene que cambiar", afirmó.

El alcalde de Springfield, Domenic J. Sarno, dijo que el izamiento de la bandera se lleva celebrando desde hace 15 años. Omar Albán, residente de Springfield desde hace mucho tiempo y líder de la comunidad, inició el acto y ahora lo organiza todos los años con su hija Xiomara Albán Delobato, presidenta y jefa de personal del Consejo de Desarrollo Económico del Oeste de Massachusetts.

"Podías ver las lágrimas en los ojos de la gente y lo emocional que era, especialmente con lo que ocurrió en Ecuador, que es un país hermoso, con las elecciones presidenciales", dijo Sarno.

El describió a la comunidad ecuatoriana en Springfield como un grupo empresarial.

"Han venido aquí y han invertido en negocios, trabajando duro y educándose. [El izamiento de la bandera] significa mucho porque demuestra que son reconocidos y respetados aquí en la ciudad de Springfield. Intentamos hacer lo mismo con todas nuestras culturas", dijo.

Bravo dijo que el izamiento de la bandera en la ciudad significa mucho para la comunidad.

"Me siento muy orgullosa de mi país, de ver la bandera en los Estados Unidos, especialmente en Springfield", dijo.

Guerra instó a los ecuatorianos en todo el mundo que no se den por vencidos a pesar de esta tragedia ocurrida en su país.

“Esta lucha no ha terminado porque vamos a seguir adelante las mujeres, los hombres. Nos vamos a poner pantalones y vamos a defender el Ecuador, porque el Ecuador es una patria de paz, una patria de bien” dijo.

En Massachusetts viven más de 17, 000 ecuatorianos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.