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Estos estudiantes de NH están aprendiendo un segundo idioma, mientras siguen aprendiendo el ‘ABC’

New Hampshire Public Radio | By Annmarie Timmins
Published March 26, 2026 at 11:50 AM EDT
Kindergarten teacher Jacqueline Gleason-Boure talks with Josephine Ziniti during a math lesson at Weston Elementary School in Manchester. Students learn all their core subjects in French through the district's language immersion program. Other classes are learning in Spanish.
Annmarie Timmins
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NHPR
La maestra de kínder Jacqueline Gleason-Boure conversa con la estudiante Josephine Ziniti en la Escuela Primaria Weston Manchester. Gleason-Boure imparte casi todas las clases en francés como parte del programa de inmersión de lenguaje de la escuela.

Traducción de María Aguirre 

Josephine Ziniti, estudiante de kínder, se sienta junto a los pies de la maestra, mientras levanta la mano, con ganas de responder una pregunta de matemáticas. Y cuando su maestra, Jacqueline Gleason-Boure, se mueve hacia el piso, Josephine y sus compañeros hacen un círculo alrededor de ella, emocionados de llamar su atención.

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El salón de clases de Josephine en la Escuela Primaria Weston en Manchester se parece a los demás: un conjunto de escritorios pequeños, una alfombra de un color vibrante, marcadores Crayola y palabras de vocabulario pegadas en la pared.

Pero no suena como los demás. Aquí, Josephine aprende sus materias bases, desde matemáticas y ciencias hasta a leer y a deletrear, en Francés.

“Hemos aprendido todas las letras del alfabeto”, dijo Josephine en inglés antes de recitarlas.

Las escuelas públicas en New Hampshire deben ofrecer cursos de lengua extranjera, pero la mayoría de escuelas empiezan estas clases en escuela secundaria o primaria.

Sin embargo, lo que diferencia el programa dual de lenguaje de Manchester, es su inclinación inmersiva. Empezando con el kínder, donde los estudiantes reciben 30 minutos de instrucción en inglés al día, — y además del almuerzo, recreo y clases como educación física — pasan el resto del día aprendiendo y hablando español o francés.

Casi 45 estados ofrecen programas inmersivos, pero el Distrito Escolar de Manchester parece ser el único que lo pone en práctica en New Hampshire. El programa es opcional para las familias en Manchester. Casi 70 estudiantes están inscritos en clases de español, las cuales empezaron el año pasado, y diez están en el programa de francés que empezó estel año escolar.

Esta semana, el distrito empezará a inscribir nuevas clases en el jardín en ambos idiomas. Los dos idiomas que escogieron, tienen sentido. El español es el segundo idioma más hablado en las escuelas de la ciudad, y Manchester tiene un linaje largo de hablantes franceses-canadienses.

Beneficioso en ‘muchas maneras’

Las familias han apostado por el programa por variedad de razones.

La mamá de Josephine, Beth Ziniti, dijo en inglés que se siente “como un sueño” tener esta oportunidad en su escuela pública local. Ella estudió lingüística en francés en la universidad y vivió en Francia por dos años. Ziniti quiere exponer a Josephine a un segundo idioma desde temprana edad.

“Lo veía como una manera alternativa de ver el mundo”, dijo Ziniti.

“De alguna manera te entrena a ser quizás más empático con las diferencias en el mundo, y un poco más comprensivo. Lo veo como una excelente oportunidad de aprendizaje”.

La madre de familia Hannah Neidorf siempre ha envidiado a su hermana por hablar español fluido y vivir en el exterior.

“Ella ha tenido muchas experiencias interesantes de vida que yo nunca tendré porque no hablo un segundo idioma”, dijo Neidorf. Esa es la razón por la que inscribió a su hijo Elijah en el programa de español el año pasado.

Elijah, ya en primer grado, tenía intenciones diferentes. Él quería jugar con sus vecinos que hablan español.

“Dos de ellos no saben muy bien inglés, y el más pequeño casi no sabe ninguna palabra en inglés”, dijo Elijah en inglés. Pero él ha notado que sí puede entender más inglés de lo que puede hablar. Y hablar con ellos en español ha sido una buena práctica para la clase.

La hija de Heather Kezer, Ivy, está en clases de español en su jardín. Kezer planea inscribir a su hijo el próximo año.

“Definitivamente, como adulto sé que beneficioso es esto para la fuerza laboral”, dijo Kezer en inglés.

“Cuando ella vaya a la universidad o quiera viajar, tener un segundo idioma, especialmente español, creo que sería muy beneficioso para ella en muchas maneras, le traería muchas oportunidades”.

Hashira Rodriguez inscribió a su hijo en el programa de español por razones similares, y también para que pueda mantenerse conectado a la familia.

“Su bisabuela solo habla español, así que poder comunicarse con ella más ha sido muy importante”, dijo Rodriguez en inglés.

“Piensan que es muy especial que él vaya por sí solo a recibirlas y hablarles en español. Es muy significativo, y también es muy importante que no perdamos esa parte de nuestra cultura”.

First graders fill in the missing words in a grammar lesson taught in Spanish.
Elena Eberwein
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Estudiantes de primer grado rellenan las palabras que faltan en las oraciones, en una lección de gramática en español.

A la par académicamente

Alrededor de la mitad de estudiantes en cada salón de clases vienen de hogares donde hablan español o francés, o tienen una conexión cultural con estos lenguajes.

El distrito incluye más inglés cada año. Para cuarto grado, es una división equitativa entre inglés, español o francés. Después de sexto grado, cuando el programa termina, los estudiantes retomarán clases de inglés tradicionales.

Wendy Nassar Perron lidera el programa de aprendizaje multilingüe del distrito.

Ella dijo que los estudios demuestran que los estudiantes multilingües pueden alternar más fácilmente entre tareas, así como utilizar la lógica para tomar decisiones y resolver problemas complejos.

“Nuestras profesoras utilizan… técnicas específicas de enseñanza para ayudarlos a transferir lo que están aprendiendo en un lenguaje a otro, que es donde ves que ocurre la magia alrededor del ‘tras lenguaje’”, dijo en inglés Nassar Perron.

Las evaluaciones académicas, que hacen un seguimiento de la alfabetización y el progreso en todas las materias básicas, demuestran que los estudiantes están a la par con sus compañeros. Los estudios indican que pueden hasta superar a sus compañeros de cuarto grado, cuando los estudiantes están aprendiendo inglés y español al mismo tiempo.

Kindergarten students in Jacqueline Gleason-Boure's classroom at Weston Elementary School in Manchester, learn all their core subjects in French.
Annmarie Timmins
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Los estudiantes de kínder aprenden matemáticas en francés en la clase de Jacqueline Gleason-Boure en la Escuela Primaria Weston en Manchester.

Los esfuerzos se celebran

En una mañana en el salón de Elijah, la profesora Emery Griffin se paró al frente, y leyó un libro dibujado sobre una niña llamada Trixie y sobre su experiencia en una montaña rusa emocional. Los estudiantes de Griffin se sentaron a sus pies en una alfombra de colores brillantes, con palabras como foca, mariposa y tiburón traducidas a inglés y español.

Mientras Griffin pasaba las páginas, se acercaron para ver las imágenes. Estaban absortos, representando cada emoción. Cuando Trixie lloraba, ellos lloraban. Cuando Trixie se enfadaba, ellos también.

No estaban menos animados cuando Griffin pasó a dar lecciones de gramática.

Cuando un estudiante pasó al inglés, Griffin respondió en español, y fue claro que sus estudiantes podían seguirla. La clase completa celebró cuando un compañero respondió una pregunta en voz baja y dudosa.

“Armani, lo intentaste”, dijo Griffin para luego pasar al inglés y decir “You tried it, that 's what matters. You did awesome” o “Lo intentaste, eso es lo que importa. Lo hiciste increíble”.

El distrito escolar agregó nuevas clases de kinder en español y francés cada año mientras los estudiantes de este año pasan al siguiente grado. Las inscripciones se abren esta semana.

Kindergarten teacher Alanna Langley and her students practice identifying emotions in Spanish.
Elena Eberwein
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NHPR
La maestra de kínder Alanna Langley y sus estudiantes de la Escuela Primaria Bakersville en Manchester practican expresar emociones en español.
First graders in Manchester practice spelling in Spanish.
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Los estudiantes de primer grado practican ortografía en el programa inmersivo de lenguaje del Distrito Escolar de Manchester.
Elena Eberwein / NHPR
Un estudiante de kínder responde a una pregunta sobre un cuento que se leyó en español. Alrededor de la mitad de estudiantes en cada salón de clases vienen de hogares donde hablan español o francés, o tienen una conexión cultural con estos lenguajes.
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Un estudiante de kínder responde a una pregunta sobre un cuento que se leyó en español. Alrededor de la mitad de estudiantes en cada salón de clases vienen de hogares donde hablan español o francés, o tienen una conexión cultural con estos lenguajes.
Elena Eberwein / NHPR
Estudiantes en el programa inmersivo de lenguaje en Manchester aprender a decir ‘buenos días’ y ‘¿cómo estás?’
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Estudiantes en el programa inmersivo de lenguaje en Manchester aprender a decir ‘buenos días’ y ‘¿cómo estás?’
Elena Eberwein / NHPR
Un estudiante de la Escuela Primaria Bakersville en Manchester tiene la respuesta cuando su maestra pregunta por la fecha en español.
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Un estudiante de la Escuela Primaria Bakersville en Manchester tiene la respuesta cuando su maestra pregunta por la fecha en español.
Elena Eberwein / NHPR
Kindergartners in Manchester learn the names of months and weekdays in Spanish.
5 of 7  — Manchester language immersion program
Los estudiantes de kínder aprenden los meses del año y los días de la semana en español.
Elena Eberwein / NHPR
Jacqueline Gleason-Boure's kindergarten classroom at Manchester's Weston Elementary School looks like any other, but it doesn't sound like one. In here, students learn nearly everything in French.
6 of 7  — Manchester language immersion
El salón de clases de Josephine en la Escuela Primaria Weston en Manchester se parece a los demás, pero no suena como los demás. Allí, los estudiantes aprenden casi todo en francés.
Annmarie Timmins / NHPR
First grade teacher Emery Griffin reads a book in Spanish to her students at Bakersville Elementary School in Manchester.
7 of 7  — Manchester language immersion program
La profesora de primer grado Emery Griffin lee un cuento en español a sus estudiantes de la Escuela Primaria Weston en Manchester. Los estudiantes aprenden casi todo en español como parte del programa inmersivo de lenguaje del distrito.

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Annmarie Timmins
I write about youth and education in New Hampshire. I believe the experts for a news story are the people living the issue you are writing about, so I’m eager to learn how students and their families are navigating challenges in their daily lives — including childcare, bullying, academic demands and more. I’m also interested in exploring how changes in technology and funding are affecting education in New Hampshire, as well as what young Granite Staters are thinking about their experiences in school and life after graduation.
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