Autoridades de CT prometen apoyo a defensores de inmigrantes tras 50 detenciones de ICE en Danbury

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Activistas inmigrantes y miembros de la comunidad de Danbury se reunieron para denunciar, entre gritos, llanto y discursos pronunciados con manos temblorosas, los tres días de operativos y detenciones de ICE ocurridos esta semana en Danbury.

“Esta semana, ICE llevó a cabo redadas en Danbury a diario”, indicó Juan Fonseca Tapia, cofundador de Danbury Unites for Immigrants (DUFI). “Más de 40 familias han sido separadas. Docenas de autos han quedado abandonados”.

Fonseca Tapia se expresó en un encuentro en el Kennedy Park el miércoles por la tarde junto con funcionarios electos de Connecticut.

DUFI confirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo 25 personas el miércoles, 16 personas el lunes y, al menos, nueve personas el martes.

También añadió que dos de los observadores legales de DUFI fueron “atacados y empujados” por agentes de ICE el miércoles. Según explicó, los agentes de ICE aparentemente usaron gas pimienta, lo que llevó a uno de los observadores legales al hospital.

Un portavoz de ICE en Nueva Inglaterra declaró que “por motivos de seguridad operativa y para proteger la seguridad de nuestros agentes, ICE no divulgará ni discutirá operaciones de cumplimiento de la ley” por medio de un correo electrónico. “Si usted infringe la ley bajo el mandato del presidente [Donald] Trump y el secretario [Markwayne] Mullin, enfrentará las consecuencias. Los extranjeros ilegales criminales no son bienvenidos en los EE. UU.”

Ryan Caron King / Connecticut Public Mars Rodriguez, miembro de DSA (Socialistas Democráticos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), junto con otros manifestantes, exigieron que los funcionarios de Connecticut hagan uso de la policía local para hacer cumplir la Ley Trust de Connecticut contra funcionarios de ICE que violan la ley estatal.

El alcalde de Danbury, Roberto Alves, dijo que lleva toda la semana pidiendo a la gente que se una a DUFI. Solo pide a los activistas que continúen su labor, pero desde una distancia segura.

“Estas estrategias demuestran cuán rápido pueden escalar estas operaciones sin restricciones, sin transparencia y sin rendición de cuentas”, dijo Alves. "Lo digo de todo corazón. No quiero que les pase nada a ninguno de ustedes”.

Sin embargo, muchos miembros de la comunidad que dijeron presente expresaron su frustración en múltiples ocasiones con gritos durante la conferencia de prensa, exigiendo a los oficiales a tomar acción y a rendir cuentas.

Buscamos acción, no indignación

El gobernador Ned Lamont dijo que está indignado por la reciente actividad de ICE en Connecticut. No obstante, mientras hacía sus expresiones tras el podio, se escuchó a uno de los presentes gritar "No necesitamos tu indignación. Necesitamos acción”.

Muchos miembros de la comunidad irrumpieron en gritos durante los discursos de los diferentes funcionarios, entre ellos la representante Jahana Hayes y el senador Chris Murphy.

Otro de los asistentes les gritó que se unieran a los activistas en la calle. A lo que Hayes respondió de inmediato:

“Ustedes me eligieron para ir a Washington a aprobar leyes, a votar sobre los proyectos de ley. Si me pusieron para que tuviera un espacio en esa mesa, no era porque me querían afuera gritando por la ventana. Quieren que esté en el lugar donde me pusieron, haciendo el trabajo que me enviaron a hacer".

Ryan Caron King / Connecticut Public La congresista Jahana Hayes se une a otros funcionarios en Danbury, Connecticut, el 26 de agosto de 2026 para denunciar las acciones de ICE en torno a decenas de detenciones llevadas a cabo entre el lunes y el martes.

Hayes dijo que solicitó una reunión con el director regional del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. para saber qué operación se está llevando a cabo en Connecticut y quiénes han sido detenidos por parte de ICE esta semana en el estado.

Murphy dijo que también hará lo que esté a su alcance en Washington para hacer que ICE rinda sus debidas cuentas.

“El Congreso no debería autorizar ni un solo dólar más para ICE mientras continúe esta ilegalidad”, dijo Murphy. “Seguiremos con ese esfuerzo de levantarnos a favor de una defensa, no solo demócrata, sino también republicana, del estado de derecho".

El senador Richard Blumenthal, quien se encontraba fuera del país, envió sus declaraciones desde Ucrania.

“La crueldad y brutalidad cobarde de ICE no tiene límites”, dijo Blumenthal. “Arrebatar a personas de las calles mientras llevan a sus hijos a la escuela o mientras esperan su transportación para ir al trabajo; estas son tácticas abusivas, repugnantes e ilegales. Estoy en comunicación con las autoridades estatales y locales, y estoy listo para ayudar en todo lo posible”.

Lamont dijo que su oficina está coordinando con grupos como DUFI para ayudar a garantizar que los miembros de la comunidad puedan acceder a recursos legales y a otros tipos de ayuda.

También envió un mensaje para la administración Trump.

“En una reunión de gobernadores a principios de este año, después de los trágicos resultados de la presencia de ICE en Mineápolis, el presidente Trump nos dijo que no enviaría a ICE a ciudades que no solicitaran la ayuda”, dijo Lamont en un comunicado. "Que quede claro: en Connecticut no queremos, ni necesitamos, el tipo de presencia que ICE ha tenido en nuestro estado esta semana".

Comunidad en acción

En la conferencia de prensa, los defensores describieron el impacto de varias acciones de ICE presenciadas esta semana.

Los organizadores compartieron un video con Connecticut Public donde se muestra a niños grabando operativos de ICE en una acera mientras ellos presenciaban la escena desde el interior de su autobús escolar.

DUFI también ha reportado detenciones de ICE llevadas a cabo lugares donde se reúnen los jornaleros, como el Kennedy Park y C-Town, un supermercado que ofrece una amplia variedad de productos latinos.

Ryan Caron King / Connecticut Public Juan Fonseca Tapia de Danbury Unites for Immigrants abraza a su compañera Clementina Lunar antes de su discurso en la conferencia de prensa del 26 de agosto de 2026 a la que se unieron otros funcionarios que denunciaron las acciones de los agentes de ICE en la ciudad, tras las decenas de detenciones desde el inicio del año escolar. “Hemos visto a los agentes de ICE rodeando los autobuses escolares como buitres”, dijo Lunar.

Clementina Lunar, miembro de DUFI, dijo que le entregó tarjetas rojas a una mujer que tenía miedo de salir de su trabajo e ir a su casa. También habló con una familia en la que el padre fue detenido después de dejar a su hijo en el autobús escolar el miércoles. Otros tienen miedo de salir de sus casas.

“Alguien llamó a la línea de ayuda pidiendo que le llevaran comida porque llevaba casi dos días en su casa sin comida”, dijo Lunar.

Aunque existe miedo, Lunar dijo que también hay resiliencia y resistencia en Danbury.

“Alguien de la comunidad pudo comprar comida y llevársela a la puerta. Eso demuestra resiliencia”, añadió Lunar. “Eso demuestra la fortaleza de la gente de Danbury”.

Más información

La Connecticut Immigrant Support Network (CISN) ha creado un centro de recursos para inmigrantes en Connecticut que ofrece información a familias inmigrantes, organizaciones, escuelas y funcionarios electos.

Se pueden encontrar recursos adicionales en la Guía de recursos para inmigrantes de Connecticut Public.