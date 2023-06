El concilio Latino de Massachusetts visita Springfield para una sesión de escucha

To read this article in English click here.

El Advisory Council on Latino Empowerment (Concilio para el Empoderamiento Latino) de la Gobernadora Maura Healey hará una parada en Springfield el sábado para escuchar a los miembros de la comunidad sobre sus necesidades e ideas para mejorar la región.

Elizabeth Cardona, directora ejecutiva de asuntos multiculturales y vida estudiantil internacional en Bay Path University en Longmeadow y representante del consejo, dijo que espera que personas de diversos orígenes latinos asistan y compartan sus pensamientos.

"Una de las cosas que estamos ampliando es la diversidad dentro de la comunidad latina. Así que espero que asistan muchas personas diferentes. Gente que no sea sólo puertorriqueña, sino de otras comunidades diversas", dijo. "También de distintas generaciones. Tenemos gente que ha estado envuelta durante años y tenemos gente nueva con nuevas ideas y nuevas perspectivas y talento.”

La sesión de escucha está abierta al público y se llevará a cabo de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. el sábado en Springfield Technical Community College, que es una Institución de Servicio Hispano.

"Queremos venir a STCC, escuchar a la comunidad sobre sus necesidades y hablar sobre posibles soluciones", dijo Josiane Martínez, presidenta del concilio, en un comunicado de prensa.

En abril, Healey firmó una orden ejecutiva para crear el concilio de 40 miembros, formado por líderes latinos de todo el estado. El consejo asesorará a Healey y a la vicegobernadora Kim Driscoll sobre las necesidades de las comunidades latinas de todo el estado.

Hay unos 883,000 latinos en Massachusetts, que representan el 12.8% de la población del estado, según la Oficina del Censo de EE.UU..

Las ciudades y pueblos con mayor concentración de latinos son Lawrence con 82.3%; Chelsea con 66.1%; Holyoke con 53.4%; y Springfield con 47.5%.

Más del 16% de los latinos del estado viven en los cuatro condados del oeste de Massachusetts, pero inicialmente el oeste de Massachusetts sólo tenía una persona representada en el consejo.

Ahora Cardona se une a Samalid Hogan, director general de Greylock Management Consulting en Holyoke, y juntas trabajarán para presentar las necesidades e ideas de los cuatro condados.

Cardona dijo que el consejo ya se ha dividido en subcomités que se enfocarán en una variedad de temas.

"Estamos trabajando en salud mental, educación, pequeñas empresas, desarrollo de la mano de obra y viviendas asequibles. Sabemos que es un problema en todo el estado, pero ¿cómo afecta a las diferentes comunidades?", dijo.

Según Cardona, un área importante para ella personalmente es la salud mental.

"Tener un lugar donde vivir es increíblemente importante y el desarrollo de la mano de obra también, pero es muy difícil conseguir un trabajo y una vivienda adecuada si tienes problemas mentales", dijo. "Obtener ayuda para la salud mental sigue siendo un estigma en nuestra comunidad y eso es algo que queremos cambiar."

El concilio también tiene sesiones de escucha el 13 de junio en Lynn, el 17 de junio en Lawrence y el 20 de junio en Worcester. En el otoño, el concilio compartirá la información de las reuniones comunitarias con Healey.