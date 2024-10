Pregunta 1 de la Papeleta: Una mirada a la propuesta de auditar a la Legislatura de Massachusetts

To read this story in English click here.

En Massachusetts, la Pregunta 1, de ser aprobada en noviembre, le brindaría a la oficina estatal de auditoría la capacidad de examinar varias actividades de la Legislatura. No incluiría una auditoría financiera, en lugar de eso, investigaría cómo se desempeñan los legisladores en lo que respecta a las políticas y procedimientos estatales.

Carrie Healy de NEPM le preguntó al reportero Adam Frenier sobre esta pregunta y sus orígenes.

Adam Frenier, NEPM: Poner esta pregunta en la papeleta es el intento más reciente de la auditora estatal Diana DiZoglio, una exlegisladora, de auditar a sus anteriores colegas. Primero, ella intentó obligar al presidente de la Cámara de Representantes, Ron Mariano, y a la presidenta del Senado estatal, Karen Spilka, a cumplir con su solicitud de investigar los asuntos de la Legislatura, pero fue rechazada porque ambos líderes dijeron que un auditor no tiene autoridad para hacerlo.

Luego, DiZoglio le pidió a la Fiscal General del estado, Andrea Campbell, demandar en su nombre para obligar a Mariano y a Spilka a cumplir. Pero la fiscal dijo que lo que la auditora estaba tratando de hacer era inconstitucional. Ahora, DiZoglio y sus simpatizantes lograron incluir esta pregunta en la papeleta después de que recaudaron suficientes firmas para hacerlo.

Carrie Healy, NEPM: Están ocurriendo muchas cosas aquí. ¿Según DiZoglio, cuál es su motivación?

Bueno, parte de esto es que DiZoglio está tratando de mantener una promesa de campaña de cuando fue elegida hace casi dos años. Ella dice que en el pasado, la Legislatura de Massachusetts es una de las menos transparentes de la nación, y que se necesita más transparencia.

La auditora también dijo que, por ejemplo, ella quiere asegurarse de que las políticas de compras estatales sean cumplidas y asegurarse de que los entrenamientos en asuntos como abuso sexual y ética sean completados.

Ambos han sido asuntos importantes para la Legislatura en recientes años. Entonces, ¿hay alguna oposición organizada para la Pregunta 1?

Bueno, no hay, pero los deseos de los líderes legislativos, Mariano y Spilka, y sus declaraciones públicas son un tipo de oposición.

Y la predecesora de DiZoglio, Suzanne Bump, se manifestó públicamente a comienzos de año durante una audiencia en Beacon Hill sobre esta iniciativa. Bump dijo que DiZoglio podría tener preocupaciones válidas sobre la falta de transparencia y de la forma de operar de la Legislatura.

"Su ardiente defensa, sin embargo, de su agenda, hace inverosímil cualquier alegación a la legalmente requerida actitud objetiva y no-ideológica de un auditor. Ella claramente dijo que su meta es ganar poder para cambiar las operaciones de la Legislatura estatal”, le dijo Bump a los legisladores en inglés.

El conflicto de interés que Bump menciona aquí es que DiZoglio fue a la oficina del auditor directamente de la Legislatura. Y cuando estuvo allí, DiZoglio fue altamente crítica sobre cómo se realizaban las cosas en las cámaras.

OK, entonces los líderes legislativos se oponen. ¿Hay algún legislador que la apoye?

Bueno, al menos un senador estatal, Adam Gomez de Springfield, ha hablado a favor de la Pregunta 1 — durante un debate de las elecciones primarias en agosto. Él dijo esto cuando se le preguntó acerca del tema:

“He ayudado a [la auditora] con esta pieza legislativa. Por ende, la apoyo 110%. Estoy mano a mano con Diana DiZoglio”, dijo Gomez en inglés.

Debería resaltar que cuando yo le pregunté a Gomez recientemente para comentar más sobre su postura, él negó la solicitud de entrevista. Y dos otros legisladores del oeste de Massachusetts, el Representante Aaron Saunders y el Senador Jake Oliveira, ambos le dijeron al Daily Hampshire Gazette que se oponían a la Pregunta 1.

¿Y los votantes?, ¿qué dicen las encuestas en camino a las elecciones?

Esta ha sido una de las preguntas más populares de la papeleta entre los encuestados. Ha presenciado un apoyo entre el rango de 70 a 80%. Entonces, esta idea de más transparencia en Beacon Hill parece ser popular entre posibles votantes.

Puede ser posible que si la Pregunta 1 de la papeleta se apruebe, ¿esta batalla continúe?

Eso puede ser verdad. Los legisladores podrían hacer cambios claves, incluso si los votantes la aprueban. Podría ser una situación similar a la pregunta de legalización de marihuana de hace algunos años atrás, la cual la Legislatura terminó modificando.

También es posible que se presente una demanda judicial para intentar revocar este cambio de la ley. Tengo el presentimiento de que personas como el presidente de la Cámara de Representantes, Ron Mariano, y la presidenta del Senado, Karen Spilka, no se quedarán de brazos cruzados.

Este artículo fue traducido por María Aguirre para NEPM.