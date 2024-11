Promesas políticas y necesidades comunitarias: Negocios latinos en el oeste de Massachusetts

To read this article in English, click here.

Además de las elecciones presidenciales, el martes habrá una elección senatorial en Massachusetts. NEPM y GBH organizaron un debate en octubre con la senadora Elizabeth Warren, D-MA, y el candidato republicano John Deaton. Ambos respondieron preguntas después del debate sobre cómo apoyar a los dueños de negocios latinos en el oeste de Massachusetts.

La senadora Warren menciona sus esfuerzos continuos para ayudar a los negocios latinos en la región. “Por ejemplo, un restaurante quiere empezar. Pero hay muchos costos iniciales y tarifas de inspección. ¿Quién tiene ese tipo de dinero? Los bancos simplemente no van a prestar a estos pequeños negocios que recién comienzan”, dice Warren.

Señala que ha asegurado cerca de medio millón de dólares en fondos para apoyar a la Corporación de Desarrollo Económico Latino de Springfield, lo que ha ayudado a respaldar a los negocios locales.

“Lo han prestado, y lo mejor de todo es que les han pagado y lo han vuelto a prestar. Y les han pagado otra vez”, añade.

Deaton, por su parte, enfatiza su experiencia al crecer en una subzona de Detroit y expresa su apoyo a los incentivos fiscales para los negocios latinos.

“Soy de un centro urbano y lo que ves es una migración fuera de ellos. Tenemos que hacer que la gente regrese al centro de la ciudad”, dice Deaton. “Una forma de hacerlo es dar créditos fiscales a los negocios latinos y fomentar eso”.

Andrew Meléndez, fundador y director de la Corporación de Desarrollo Económico Latino, habla sobre la importancia de los fondos asegurados por la senadora Warren y el senador Ed Markey.

“Elizabeth Warren vino a nuestra oficina, se reunió con negocios locales y quiso ver cómo su inversión, del lado federal, Ed Markey y Elizabeth Warren, ambos han firmado para apoyar al Latino EDC con un fondo de 550,000 dólares”, comenta Meléndez, destacando que esta asignación apoyó iniciativas como la participación del restaurante latino de Springfield, Las Kangris, en el Big E.

Meléndez también responde a la propuesta de Deaton sobre los créditos fiscales. “Creo que el candidato al Senado tiene una buena idea. Pero para obtener un crédito fiscal, primero tienes que tener efectivo”, señala Meléndez, resaltando el problema más amplio del acceso al capital para los negocios latinos.

Xiomara DeLobato, del Consejo de Desarrollo Económico del Oeste de Massachusetts, coincide con este sentimiento. “No hay ahorros adicionales que puedan usar para ayudar a su negocio. Dependen de recibir pagos por sus servicios lo más pronto posible”, explica DeLobato. “Además, hay algunas subvenciones del estado y del gobierno federal que los pequeños negocios realmente necesitan para pagar a su personal y comprar equipo”.

A pesar de los desafíos, DeLobato expresa optimismo.

“Creo que nuestros políticos y funcionarios electos y nuestros líderes municipales están velando por los intereses de los negocios y los negocios latinos. Y lo digo porque los dueños de negocios latinos son el grupo de más rápido crecimiento en el sector empresarial”, comenta.

DeLobato comparte datos que muestran que, entre 2007 y 2019, los negocios latinos en sectores como la construcción y la agricultura han crecido más del 20%.

Donyel Le'Noir Felton / NEPM Hali Doyon sirve una batida para llevar en Juguitos en el centro de Springfield, Massachusetts.

Pedro Arroyo, dueño de Juguitos, un negocio de jugos y comida saludable en el centro de Springfield, describe las dificultades que enfrentan los empresarios latinos al buscar préstamos.

“Tratamos de conseguir un préstamo tradicional del banco. Es casi imposible. Y no puedo creer que, incluso hasta el día de hoy, llevo casi cuatro años y nos siguen rechazando”, dice Arroyo. Explica cómo, incluso con un negocio exitoso, asegurar financiamiento es un desafío.

“Lo único que nos ofrecen son esos adelantos de efectivo de comerciantes. Y esas cosas son horribles. Ni siquiera sé cómo es legal. Son depredadores”, añade.

A pesar de estos obstáculos, Arroyo enfatiza la importancia de la solidaridad comunitaria.

“Hay mucho más que podríamos hacer como comunidad. Honestamente, toda esa idea de la comunidad negra, la comunidad hispana y todo eso. Yo miro más allá de eso”, comenta, señalando que “no importa de qué raza seas, todos deberíamos estar trabajando juntos y ayudándonos unos a otros”.