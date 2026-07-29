Monthly book show
Its our monthly book show and the theme is beach reads.
Maybe you are looking for a fast-paced page-turner that you can easily get lost in while sitting in the sun. or a book that leaves you with a feeling of hope or a happy ending, providing an uplifting escape from reality
Jill Erickson and Autumn Hassett join us with their picks.
we discussed these books;
THE PENGUIN BOOK OF MERMAIDS edited by Cristina Bacchilega & Marie Alohalani Brown
BLUE MIND by Wallace J. Nichols
SWEAT: A HISTORY OF EXERCISE by Bill Hayes
CAPE COD NOTEBOOK: THE BEACHES OF CAPE COD by Betsy Medvedovsky
HAUNTS OF THE BLACK MASSEUR; THE SWIMMER AS HERO by Charles Spawn
WATERLOG by Roger Deakin
BEACHCOMBER’S GUIDE TO THE NORTHEAST by Dan Toby
ELIZABETH, QUEEN OF THE SEAS by Lynne Cox
BEN FRANKLIN’S BIG SPLASH by Barb Rosenstock
FLOAT by Anne Carson
WRONG NORMA by Anne Carson