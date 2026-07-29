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The Point

Monthly book show

By Mindy Todd ,
Amy Vince
Published July 29, 2026 at 11:03 AM EDT
Dan Tritle

Its our monthly book show and the theme is beach reads.

Maybe you are looking for a fast-paced page-turner that you can easily get lost in while sitting in the sun. or a book that leaves you with a feeling of hope or a happy ending, providing an uplifting escape from reality

Jill Erickson and Autumn Hassett join us with their picks.

we discussed these books;
THE PENGUIN BOOK OF MERMAIDS edited by Cristina Bacchilega & Marie Alohalani Brown

BLUE MIND by Wallace J. Nichols

SWEAT: A HISTORY OF EXERCISE by Bill Hayes

CAPE COD NOTEBOOK: THE BEACHES OF CAPE COD by Betsy Medvedovsky

HAUNTS OF THE BLACK MASSEUR; THE SWIMMER AS HERO by Charles Spawn

WATERLOG by Roger Deakin

BEACHCOMBER’S GUIDE TO THE NORTHEAST by Dan Toby

ELIZABETH, QUEEN OF THE SEAS by Lynne Cox

BEN FRANKLIN’S BIG SPLASH by Barb Rosenstock

FLOAT by Anne Carson

WRONG NORMA by Anne Carson

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The Point books
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Mindy Todd
Mindy Todd is the host and producer of <i>The Point</i> on WCAI which examines critical issues for Cape Cod and the Islands. She brings more than 40 years of experience in radio and television to WCAI.
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Amy Vince
Amy has worked at WCAI since 2001. After 11 years in the WCAI development department, she shifted gears and became producer for The Point with Mindy Todd. She enjoys the challenges of producing a daily public affairs program and the opportunity to research and learn about the wide variety of topics covered by the program. Before coming to WCAI, Amy spent nearly a decade sailing offshore as a mate on sailing school oceanographic research vessels. She lives in Falmouth with her husband and son.
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