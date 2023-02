UMass Amherst nombra a Javier Reyes como nuevo rector

El jueves Javier Reyes, rector interino de la Universidad de Chicago Illinois, fue nombrado el próximo rector de la Universidad de Massachusetts Amherst. Reyes será el primer Latino en dirigir la universidad insignia del estado de Massachusetts.

De origen mexicano, Reyes, de 48 años, comenzó su carrera en educación superior en 2003, cuando se unió a la facultad de economía de la Universidad de Arkansas después de obtener un doctorado en economía de la Universidad de Texas A&M. Luego, continuó su carrera como vicerrector de educación a distancia y decano asociado de estudios de pregrado y educación ejecutiva en el Sam M. Walton College of Business de Arkansas.

Aquí presentamos una conversación que tuvo Reyes con reportera y editora Elizabeth Román y productor de contenido Iohann Rashi Vega de New England Public Media.

Elizabeth Román: Bueno, empezamos con lo más importante. Sé que hablaste con los estudiantes [de UMass] y les dijiste que eres fan de "Star Wars," especialmente Darth Vader y Yoda. Ahora, yo soy fan de "Star Trek." Eres fanático de "Star Trek también" ¿O no?

El nuevo rector de UMass Amherst, Javier Reyes, nos habla de "Star Wars" y "Star Trek."

Javier Reyes, Ph.D.: Mira, no, no era. Pero he visto ahora todo lo que sé de la nueva serie de Picard, Strange New Worlds. Ya la vi toda. Porque varios estudiantes me empezaron a cuestionar de porqué solo Star Wars y no también Star Trek. Entonces ahora siempre termino mis discursos diciéndoles “May the Force be With You” y “Live Long and Prosper.”

Iohann Rashi Vega: Hemos hablado con miembros de la comunidad latina en esta región del estado de Massachussets y hay muchísimo entusiasmo y también mucha esperanza de que esta elección como rector traerá cambios para toda la región y especialmente para el campus de UMass en Amherst. ¿Sientes alguna presión o alguna responsabilidad adicional siendo el primer rector latino en este campus de UMass?

Reyes: No, no es presión. Siento una responsabilidad enorme. Y una responsabilidad enorme que me da mucho orgullo, porque no soy totalmente foráneo a la comunidad hispana en Massachusetts. Ustedes saben que existe la Asociación de Latinos Profesionales por América (ALPFA), de la cual yo alguna vez fui parte del National Board of Directors — Trabajando con Iván García, trabajando con Marcela Matos — y fueron las dos personas que inmediatamente ya me han contactado, me dieron la bienvenida y me han dicho bienvenido otra vez a la familia ALPFA. Entonces sé que existe mucho apoyo. Y cuando existe apoyo es muy fácil trabajar todos juntos. Sé que no estoy solo y sé que hay una comunidad latina que quiere conectarse. Y también tengo que decirles que existe una comunidad afroamericana, que tenemos que conectarnos con ellos. Y en Massachusetts ya se ha conectado lo que son el Latino Caucus, y el Black Caucus. Han estado trabajando juntos. Eso me da mucha esperanza de poder seguir siendo ese puente entre culturas que es muy importante para que todos podamos tener éxito.

Román: En la universidad donde estabas anteriormente [University of Illinois of Chicago], está clasificada como una institución de servicio para minorías y también para estudiantes hispanos. Me imagino que ya has visto los números y que en UMass no están cerca al 25% [necesario para alcanzar Hispanic Serving Institution]. Estaba buscando los números más recientes que son de 2021, 2022 y estudiantes nuevos de primer año entrando a la universidad que son hispanos, la cantidad es baja, solo un 16%, pero son alrededor de 400 estudiantes de una escuela que tiene miles de estudiantes.

Háblanos un poco acerca de alguna de las tácticas que tienes o ideas que tienes para traer a la mesa acerca de hacer los estudiantes sentirse, no solamente cómodos ellos, sino sus familias, que ellos vengan [a estudiar en UMass].

Reyes: Esto es la parte más importante, entendiendo las diferentes culturas. Que a la familia hispana se le comunica de una forma muy diferente como puede ser a la familia Asiática Americana o la familia afroamericana. Son muy diferentes y es conociéndolas. Yo sé que para conectar con los hispanos hay que ir y platicar con los papás, hay que platicar con los abuelos, hay que platicar con las tías, hay que estar conectados con la comunidad. Y si solo vas a verlos cuando les quieres dar información sobre la universidad, en lugar de irlos a ver cuando están celebrando el Día de Muertos, cuando están celebrando el 15 de septiembre, cuando están celebrando las navidades y las posadas. Hay que involucrarse y ser parte de la comunidad y eso es algo que a mí me gusta mucho hacer y sé que seremos bienvenidos yo y mi esposa, que también le fascinaría, también es mexicana. Nos gusta mucho integrarnos y ser parte de la comunidad. Al final de cuentas se vuelve nuestra familia ya que toda nuestra familia vive en México.

Vega: Es realmente importante escuchar este enfoque en conectar con las familias, no tan solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto de lo que es la vida, sobre todo siendo comunidades que en muchos casos son comunidades inmigrantes o que se han asimilado al estilo de vida en los Estados Unidos.

Y hablando de esto, en el contexto de lo que es la perspectiva a nivel del campus, completamente, en las admisiones vemos que no tan solo es el número de estudiantes latinos que son aceptados. Es todavía mucho menor el número de estudiantes latinos que se gradúan, y en esas proporciones similares también lo vemos con casos de otras minorías y de otras comunidades no tan representadas o tan presentes en la región del resto de Massachusetts.

¿Entonces, cuál sería a lo mejor una forma, siguiendo esta idea de conectar con las familias e identificar esos momentos de celebración, de tradición, de costumbres que puedan traerse como parte de la actividad del campus de Amherst, de UMass?

Reyes: Esa es la parte [en la] que nos tenemos que enfocar mucho, en la vida de los estudiantes en el campus. Hacerlos sentir no solo bienvenidos cuando llegan, pero también bienvenidos a hacer preguntas, bienvenidos a buscar los recursos que existen para ellos cuando están tratando de hacer sus tareas, mejorar sus estudios, buscar grupos de soporte. Porque todos traemos algo en mente, que de vez en cuando nos va a pesar y poder saber que podemos aproximarnos a alguien y tener esa ayuda es muy importante. Pero también es muy importante que sepamos que no solo debemos buscar a los que se ven como nosotros o hablan nuestro idioma, sino que debemos sentirnos cómodos de poder aproximarnos y acercarnos a otras personas de otras afinidades que tengan, ya sea el LGBTQ community o la comunidad afroamericana, en la comunidad asiática, la comunidad musulmana y crear una cultura de entendimiento, crear una cultura de aprendizaje, crear una cultura de soporte que no solo depende que sea tu grupo de afinidad el que te va a apoyar.

Y eso es lo que en universidades como Amherst y otras hemos construido, son diversas. Pero tal vez no están enganchadas, no son inclusivas, no están todas conectadas. Y eso es lo que hay que hacer para que cambiemos. Es cuando vas a ver que hay ayuda para todos. Porque todos nos estamos ayudando. Va a haber recursos para todos y va a haber gente que se gradúa más rápido, gente que se retiene, gente que es admitida y prefiere venir al campus. Esa es la idea.

Y para nosotros, para los hispanos, lo que es asistencia financiera (financial aid) es muy diferente a como se maneja en nuestros países. Yo trabajo en la universidad ahora que mis hijos están en college y tuve que hacer FASFA y no es fácil. Hay que crear los navegadores, la gente que nos da la ayuda para navegar este sistema de financial aid, es es un valor agregado en la educación americana increíble. Y nosotros, tal vez, como lo hemos visto en otros países, cómo cambia la vida de los estudiantes si lo sabes navegar. Eso es algo que tenemos que enfatizar mucho y por eso hay que platicar mucho con las familias.

Román: Hablemos un poquito de las uniones. Obviamente el campus de UMass tiene una fuerza laboral que es sindicalizada. Y tuviste que bregar con eso recientemente en tu posición en Chicago. Cuéntanos qué aprendiste de esa experiencia. Obviamente fue un poco difícil llegar a un acuerdo ¿Qué fue lo que aprendiste?

Reyes: Aprendí que existe, en esa mesa de negociaciones, puede ser muy eficiente y muy efectiva en algunos aspectos de la parte laboral que normalmente el facultado o el Senado de la Facultad no es el lugar donde lo vas a discutir. Entonces aprendí lo que es una mesa de gestión [management table]. Ahí es donde podemos platicar sobre el desarrollo, compensaciones y prácticas y beneficios. Lo otro que aprendí, y tal vez el sindicato aquí en UIC también aprendió, es que yo soy el rector de todo el campus — De la facultad, los estudiantes, el staff. Y cuando me dicen, tienes que estar de un lado de la mesa, no se dan cuenta que eso debilita las negociaciones.

Yo debo de poder presionar al equipo administrativo y al mismo tiempo continuar las pláticas con el equipo de la facultad o los sindicatos de la facultad, de las enfermeras, de los trabajadores. Esa es mi labor y el mensaje que yo grabé al campus y que se le mandó a todo el campus fue: Quédense todos en la mesa. Mi trabajo es mantener a todos en la mesa y platicar.

Ahora, ¿qué aprendí? Que hay que prepararse mucho tiempo antes de que las negociaciones empiecen, para que se hable con los hechos, se hable con la verdad, con la realidad y transparencia de ambos lados. Cuando estás contra un tiempo de que te quedan dos horas, te quedan tres días, te quedan siete días, es tanta información que se tiene que absorber y presentar que no se puede. Y es cuando empiezas a tener fricciones en las negociaciones. Pero es algo muy valioso, es algo que sabemos que existe en Massachusetts y por lo tanto tenemos que trabajar todos juntos.

Vega: Hablando de las grandes ideas y propuestas de integrar a la comunidad y sus familias, estábamos pensando que para algunas personas tal vez les resulte complicado entender el significado de qué es un rector, qué es un chancellor. ¿Cuál sería en tus palabras la función primordial de un rector en una universidad?

El nuevo rector de UMass Amherst, Javier Reyes, habla sobre su cargo.

Reyes: (Quiero) ser el representante que está buscando la solución para ambos lados. Para los estudiantes, para las familias, es decir, soy el encargado de que la experiencia que tengan sus hijos, sus hijas o ellos como padres en programas de posgrado o programas de transferencia, tengan una experiencia productiva.

Hay muchas veces que va a ser un poco retante, sí, porque la educación tiene sus obstáculos — de que hay que aprender y que hay que hacer las tareas, que hay que hacer los trabajos — Y eso sí, hay que poner el esfuerzo, pero que sea productivo. Que al final de cuentas tu trabajo y tu aprendizaje te van a llevar a un mejor nivel de vida. Esa es mi labor como rector. Que la Facultad te dé esas oportunidades, que los estudiantes sepan que está y que los recursos para que se les dé ese soporte, la infraestructura, tanto la Facultad como los estudiantes, como el staff, estén presente para todos.

Ese es el trabajo del rector, ser el campeón de la universidad, el que va y busca más recursos, el que va y presenta con los ex-alumnos, el que responde las preguntas, las de las entrevistas de la prensa y el que siempre traerá algo positivo al campus. A final de cuentas, esa es mi labor, mantenerlos en una trayectoria positiva, mantenernos en una trayectoria productiva y… que tengamos impacto en la sociedad, porque al final de cuentas somos una universidad pública. Entonces, nuestro objetivo es el valor agregado a la sociedad, empezando con el estado de Massachusetts.

Y esta nota: Aunque la licencia para la señal de radio principal de NEPM la tiene UMass Amherst, nuestro departamento de noticias funciona de forma independiente.