Cómo protegerse del Triple E y otros virus transmitidos por mosquitos

En las recientes semanas, se ha prestado mucha atención a las enfermedades transmitidas por mosquitos, después de que un hombre de Hampstead falleció por la encefalitis equina del este, también conocida como Triple E. Este peculiar pero muy grave virus también ha sido detectado en algunos animales – incluyendo múltiples grupos de mosquitos – en todo el estado.

El doctor Benjamin Chan, el epidemiólogo estatal de New Hampshire, dice que no es raro que estos virus alcancen su punto máximo cada cierto tiempo — y Triple E, en particular, es especialmente activo esta temporada.

Todas las respuestas de Chan han sido traducidas al español para este artículo.

Read this story in English here.

Mientras aparecen más reportes de enfermedades transmitidas por mosquitos en la región, Chan y otros funcionarios de salud le advierten a las personas a ser precavidos para protegerse.

“No queremos asustar a las personas”, dijo Chan.

“Queremos que las personas salgan y sigan disfrutando del agradable clima, pero queremos que estén conscientes de que hay un riesgo esta temporada — y creemos que un elevado riesgo de estos virus — y que deben tomar las precauciones apropiadas para protegerse en contra de picaduras de mosquitos cuando estén al aire libre”.

¿Qué pasa con estos virus?

Los funcionarios de salud están monitoreando tres enfermedades transmitidas por mosquitos, esta temporada: Triple E, el Virus del Nilo del Oeste, y el Virus Jamestown Canyon. Todas han sido detectadas en grupos locales de mosquitos.

No hay vacunas u otros tratamientos específicos antivirales para esas infecciones en humanos, dijo Chan.

“Algunas personas quizás tengan síntomas leves que puedan resolver por su cuenta”, dijo Chan.

“Pero lo que preocupa de estos virus es que pueden y causan síntomas neurológicos muy graves que pueden provocar una infección en el cerebro, meningitis”.

Los síntomas y su gravedad de las enfermedades varían, pero el Triple E puede ser especialmente peligroso.

Según el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, “aproximadamente un tercio de todas las personas que desarrollan una severa encefalitis equina del este, se mueren”. Incluso para aquellos que se recuperan, la infección cambia la vida — causando “discapacidad intelectual leve a grave, trastornos de la personalidad, convulsiones, parálisis y disfunción de los nervios craneales”, según la CDC.

¿Actualmente, qué tan preocupada debe estar una persona promedio por las enfermedades transmitidas por mosquitos en New Hampshire?

Sin importar dónde vivas en el estado, debes estar alerta.

“Estamos teniendo un año muy activo con mosquitos que dan positivo, animales y personas que [también] dan positivo para estos virus”, dijo Chan, “no solo en New Hampshire, sino a nivel regional”.

Mientras la mayoría de los casos que el estado ha anunciado hasta el momento han sido concentrados en la zona sur de New Hampshire, Chan dijo que se debe “porque allí es dónde tenemos la vigilancia de mosquitos”.

Los funcionarios estatales de salud monitorean datos de diferentes fuentes: pacientes que son evaluados por doctores u otros proveedores médicos, y las pruebas de mosquitos en un número limitado de pueblos, la mayoría ubicados en la zona sur del estado.

¿Qué puede hacer la gente para mantenerse a salvo?

Algunas comunidades han estado fumigando para controlar las poblaciones de mosquitos. Hay más información sobre estos esfuerzos aquí . Pero Chan dijo que todos en New Hampshire deberían tomar precauciones adicionales para protegerse de picaduras de mosquitos.

“Es mejor mantenerse a salvo esta temporada que tomar el riesgo que traen las picaduras de mosquitos”, dijo.

Hay varias maneras de hacerlo.

Ajusta tus planes al aire libre: Otra manera de evitar las enfermedades transmitidas por mosquitos es evitar hábitats que atraen mosquitos. Chan dijo que pasar tiempo afuera durante una tarde despejada y soleada, es menos riesgoso que pasar el tiempo en una zona pantanosa y cubierta de árboles. Hay más información sobre los diferentes tipos de áreas que pueden atraer mosquitos aquí.

Utiliza repelente de insectos: Revisa bien que el repelente sea especialmente diseñado para repeler mosquitos. Asegúrate que lo estés aplicando a la piel expuesta siempre que estés afuera, dijo Chan, y de aplicarlo si estás afuera durante periodos extendidos de tiempo. La CDC advierte contra el uso de “repelentes de insectos no registrados por la EPA, incluidos algunos repelentes naturales”. Lee más sobre cómo escoger un repelente en contra de insectos, aquí.

Cubre la piel expuesta: Chan dice que utilizar camisetas mangas largas y pantalones largos, puede agregar una capa adicional de protección, pero no es infalible. “La ropa fina y ajustada no es necesariamente una protección del 100% contra las picaduras de mosquitos, porque los mosquitos pueden picar a través de capas delgadas de ropa”, dijo él.

Mantén el exterior, afuera: Los funcionarios de salud también sugieren utilizar mosquiteros en ventanas o puertas, y asegurar que dichos mosquiteros estén libre de huecos. La CDC también recomienda utilizar aire acondicionado, si es posible.

Retira el agua estancada de casa: Hacerlo te ayuda a deshacerte de un entorno clave para que los mosquitos se reproduzcan, según la CDC. Ellos sugieren limpiar cualquier artículo que pueda tener agua estancada al menos una vez a la semana, como “neumáticos, baldes, juguetes, piscinas, baños para pájaros, platillos para macetas o contenedores de basura”.

Pero no todos los métodos de prevención son creados iguales, según los funcionarios de salud de New Hampshire.

“La vitamina B, dispositivos ultrasónicos, incienso, y los matamoscas, no han sido demostrados ser útiles para prevenir picaduras de mosquitos”, dicen.

¿A qué síntomas hay que prestarles atención?

Chan dice que las personas que contraen una infección viral de una picadura de mosquitos podrían desarrollar “leves síntomas de fiebre, escalofríos, dolores musculares y articulares”, y estas podrían resolverse por su cuenta.

Pero él dijo que las personas deben inmediatamente llamar a su proveedor médico o ir a emergencias si tienen alguno de los siguientes síntomas después de la picadura de un mosquito:

Grave dolor de cabeza

Dolor de cuello que complica moverlo, lo cual puede ser una señal de meningitis

Señales de confusión o cambios en el estado mental

Convulsiones, que pueden indicar una infección del sistema nervioso.

¿Cómo funcionan las pruebas para estas enfermedades?

Es un proceso de varios pasos.

“Una de las primeras reglas con la investigación de la enfermedad es confirmar el diagnóstico”, dijo Chan.

“Entonces hay toda una secuencia de eventos que necesitan pasar antes de identificar y confirmar que alguien tiene una enfermedad transmitida por un mosquito”.

En primer lugar, dice Chan, alguien debe buscar atención médica por sus síntomas. Luego, un proveedor médico debe poder reconocer las señales de una enfermedad por mosquito y ordenar una prueba preliminar. Suelen ser pruebas a base de anticuerpos, dijo Chan, y pueden brindar falsos positivos o no ser claras en cuánto a qué tipo de infección alguien tiene.

Después, dice Chan, un paciente pasará por otra ronda de pruebas para confirmar su infección, la cual podría tomar semanas. No es el tipo de prueba rutinaria que se suele hacer en hospitales locales, dijo él, y suele requerir enviar las muestras a laboratorios externos.

“Sé que eso suele ser difícil para las familias que tienen seres queridos que están enfermos o en el hospital, esperando saber qué está causando los síntomas”, dijo Chan.

“Pero la realidad es que diagnosticar alguna de estas infecciones toma tiempo”.

Es probable que por eso las personas escuchen sobre reportes de casos adicionales de estas enfermedades transmitidas por mosquitos en los medios o por otro lado, antes de que el estado independientemente confirme dichos casos.

“Triple E y cualquiera de esas enfermedades por mosquitos son enfermedades de declaración obligatoria, lo que significa que cuando alguien es identificado con la infección, esto se reporta a salud pública para poder investigar”, dijo Chan.

“Actualmente solo tenemos a una persona que ha sido diagnosticada y confirmada de tener Triple E”.

¿Cómo afecta a los animales?

Hasta ahora, Chan dice que el estado ha confirmado cuatro casos de Triple E en caballos, para quienes las infecciones también pueden ser graves. Pero sí hay más precauciones disponibles para caballos, en comparación a los humanos.

“Hay una vacuna veterinaria para caballos, y los propietarios de caballos pueden tomar nota de esto y contactar a su veterinario para asegurar que su caballo esté al día con las vacunas recomendadas”, dijo Chan.