Ya puedes tomar el autobús gratis en el oeste de Massachusetts, disponible hasta el verano 2025

To read this article in English, click here.

A partir de hoy, Massachusetts ofrecerá tarifas gratis en 13 autoridades regionales de tránsito, incluyendo el PVTA y los sistemas de autobuses en los condados de Berkshire y Franklin.

La gobernadora Maura Healey anunció la iniciativa de $30 millones durante una visita a Greenfield, recientemente.

Ella dijo que después de varios programas pilotos en los pasados años, los beneficios del transporte gratis son claros.

"Conecta a las personas a la escuela, trabajos, tiendas de comida, citas médicas, a todo que necesitan hacer para tener el impacto positivo total que queremos que tenga", dijo ella.

Healey dijo que el transporte no solo debe ser accesible, pero equitativo.

"Todo el mundo debe poder usarlo, y también se debe ofrecer un buen servicio", dijo ella. "Un servicio en el que las personas pueden dependar … Esto significa estudiantes, familias, señores de la tercera edad con menos ingresos, personas con discapacidades, residentes que no están conectados a centros urbanos".

Laura Sylvester trabaja para el Banco de Alimentos del oeste de Massachusetts. Ella dice que las tarifas gratis ayudarán a aquellos que lidian con inseguridad alimentaria, pero también dijo que se necesitan mejoras en el servicio del autobús.

"Escuchamos una y otra vez de las personas que servimos, lo dificíl que es para ellos obtener comida porque no tienen un auto, y el sistema de autobuses no funciona con la suficiente frecuencia para llevarlos a una tienda de alimentos en una razonable cantidad de tiempo", dijo ella.

"O peor, viven en una de las muchas áreas rurales donde los autobuses no pasan para nada, e incluso si tienen acceso a los autobuses, para las personas con problemas financieros, una tarifa de $3 puede ser mucho".

Esta iniciativa de tarifas gratis fue anunciada en el Centro de Tránsito John W. Olver, la sede de la Autoridad de Tránsito Regional de Franklin (FRTA), en Greenfield. FRTA ha estado brindando un servicio de ruta fija sin tarifa desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en 2020, y su junta ha votado para continuar brindando el servicio sin tarifa todos los años desde la pandemia. Los funcionarios dijeron que el número de pasajeros de FRTA ahora ha superado los totales de pasajeros previos a la pandemia.

Tina Cote, una administradora con el FRTA, dice que la autoridad de tránsito ahora va a extender los servicios gratis los servicios de respuesta a la demanda de la región , el cual ofrece viajes puerta a puerta a personas mayores a 60, algunos veteranos de la armada y personas con discapacidades.

"Esperamos que más de nuestros residentes de la tercera edad aprovechan esta oportunidad de utilizar transporte público y de acceder a los muchos servicios que nuestra región ofrece", dijo Cote.

"Y puedes llegar allá desde aquí en nuestra región. Toma un poco de coordinación, pero los recursos están en su lugar, y estamos haciendo que las cosas pasen".

Por ahora, las tarifas gratis están programadas a expirar en junio de 2025.

Traducido por Maria Agurrie para NEPM.