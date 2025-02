La sala de espera infinita (Parte 1): Pacientes de WMass en busca de un médico de atención primaria

Read this article in English here.

Nota del editor: Esta es la primera de una serie de dos partes que analiza la escasez de médicos de atención primaria en el oeste de Massachusetts.

Actualmente, casi toda encuesta de la fuerza laboral en medicina muestra una escasez crítica de médicos de atención primaria. En enero, la Comisión de Políticas de Salud de Massachusetts dijo que la oferta de doctores era de un “estado de desafío extremo”. Y los datos demuestran que es peor en el oeste de Mass. que en la mayoría del estado.

Cuando NEPM le preguntó a los miembros de su comunidad si han tenido problemas en acceder a un médico de atención primaria, la estación se inundó de respuestas. Aunque las historias varían en detalles, todas comparten una frustación similar: Simplemente no hay suficientes doctores —o citas —disponibles para toda la gente que necesita cuidado.

"Dejé mensajes de voz, no había nada disponible"

Por ejemplo, está Kat Johnson, quien se mudó a Easthampton, Mass., a comienzos de la pandemia.

“Durante ese primer año, no tenía apuro de encontrar un doctor de atención primaria porque tenía 25 y pensé que estaría saludable siempre”, dijo elle.

Pero el trabajo de Johnson se puso estresante y elle empezó a desarrollar síntomas alarmantes, como desmayos, confusión mental y dolor de estómago severo. Elle quería un doctor que le examine.

“Llamé, dejé mensajes de voz, no había nada disponible", dijo elle.

Entonces, como muchos sin un doctor, Johnson terminó en la sala de emergencias — en Colley Dickinson Hospital en Northampton. Después de esto, el personal le dio a Johnson un número al que podía llamar para conseguir una cita de atención primaria.

“Cuando llamé a ese número, me preguntaron quién me lo había dado porque la lista de espera que tenían era de más de un año”, dijo.

Así que Johnson empezó a buscar en el portal de su seguro.

“La mitad de ellos no eran realmente médicos de atención primaria”, dijo elle. “La mayoría realmente no tenía nuevas citas. Los que sí, tenían una espera de seis meses”.

Mientras tanto, los síntomas de Johnson empeoraban. Desarrolló una inflamación de vejiga, junto con insomnio y ansiedad. No tenía a nadie para pedirle una prescripción de una medicación de presión arterial. Quería pedir permiso en el trabajo, pero su empleador requería una carta de un proveedor de atención primaria.

Más tarde, Johnson encontró un bulto en su pecho y nuevamente no tuvo otra opción que acudir a emergencias. El médico de emergencias dijo que el bulto era benigno.

“Pero esa fue una visita de más de $200, seis horas de mi tiempo, para que me digan que estaba bien y que me vaya a casa”, dijo elle, “cuando pude haber llamado a un doctor de atención primaria, en lugar de esto”.

"¿Qué hago ahora?"

Otras personas le contaron a NEPM versiones de la misma historia kafkiana.

“Tengo trauma médico”, dijo Ananda Martinez, una defensora de discapacitados en Northampton que necesitaba un médico de atención primaria.

"Entonces cuando me dicen ‘no recibimos pacientes o te atendemos en julio de 2026’, me pongo a llorar y me pregunto, ‘¿qué hago ahora?’”

Martinez admitió que puede tener opiniones diferentes, lo que, según ella, hace que sea aún más difícil encontrar un médico con el que se sienta identificada.

Luego está Joanne Garland, quien diligentemente intentó mantenerse saludable y fuera del consultorio médico durante los primeros años de la pandemia. Pero ella quería regresar para un chequeo anual, y le dijeron “‘como no te hemos visto en más de tres años, tendremos que considerarte como nuevo paciente’”, recuerda Gardland. “‘Y no estamos recibiendo a nuevos pacientes’”.

O Joanne Rome, cuya madre de 90 años se mudaba del norte a Florida y necesitaba un médico. Ella tuvo un infarto y estaba tomando anticoagulantes, pero la primera cita que pudo encontrar era 18 meses después.

“Entonces pregunté, ‘Bien, ¿entonces quién va a supervisar todas las medicinas?, ¿quién hará el análisis de sangre?’” dijo Rome.“¿Quién hará todas estas cosas mientras esperamos ser atendidas?”

"No hay espacio en la posada"

Hablamos con una doctora que pidió mantener su nombre confidencial porque no recibió aprobación en representar al centro de salud donde trabaja. Ella admitió que su página web dice que ella sí está tomando nuevos pacientes, aunque su empleador le dijo que no lo haga.

“Sí se siente mal escuchar que te digan que no deberías ver a nuevos pacientes”, dijo ella, agregando que también entiende que hay capacidad limitada.

Con esto, ella busca maneras de hacer entrar a la gente, incluyendo familiares de sus pacientes actuales, al sobrecargar su propia agenda sin avisarle a sus jefes.

“Anteriormente lo he descrito como el hotel infinito ”, dijo ella, “cuando no hay espacio en la posada, pero siempre hay espacio en la posada”.

Excepto que — para muchas personas — no hay espacio. Y no es un misterio el por qué esta escasez está empeorando. Una razón, dicen expertos, es que a los médicos de atención primaria se les paga entre la mitad y un tercio de lo que le pagan a los especialistas, como los cardiólogos o los dermatólogos. Y muchos doctores nuevos tienen grandes préstamos escolares que deben pagar.

“No es que la atención primaria sea tan mal pagada”, dijo Russ Phillips, quien lidera el Centro de Atención Primaria en Harvard Medical School. “Pero en relación con la formación que seguimos y las otras opciones que los estudiantes de medicina enfrentan, a menudo hay razones financieras convincentes que los llevan a elegir otra especialidad”.

"En realidad no estamos alcanzando"

Al mismo tiempo, los doctores de atención primaria tienen que hacer muchas cosas para pacientes, desde referencias hasta llenar formularios de autorización previa para medicinas. Estas labores toman tiempo extra incluso después de que un doctor se vaya a casa.

Y la mayoría de proveedores tienen, en promedio, entre 1200 a 2000 pacientes. Como resultado, muchos están retirándose antes o dejando el campo — un fenómeno que se complicó en la pandemia. Y los doctores jóvenes no están consiguiendo entrar, en primera instancia.

“La población de la nación está creciendo y envejeciendo. Y eso significa que necesitamos más y más doctores”, dijo Michael Dill, con la Asociación de Facultades Médicas de Estados Unidos, la cual publica reportes regulares sobre la fuerza laboral médica. El reporte del año pasado estimó que EE.UU. tendría una escasez de 21,000 doctores de atención primaria en 2026.

“Si bien estamos produciendo cada vez más médicos, en realidad no estamos alcanzando”, dijo Dill.

Buscando maneras creativas de atender a más pacientes con menos recursos

Entonces, las prácticas existentes están trabajando para encontrar formas de retener a sus médicos y atender a más pacientes con menos proveedores. Pero al mismo tiempo, algunos proveedores están pidiendo horarios reducidos.

“Los proveedores dicen que el trabajo es más difícil y que preferirían más balance en sus vidas”, dijo Paul Carlan, quien lidera el Valley Medical Group, una práctica de atención primaria con sucursales en los condados de Hampshire y Franklin.

Dijo que el grupo está haciendo más uso de sus enfermeros practicantes y los doctores asistentes, que son supervisados por doctores. Ellos ya forman parte de los dos tercios de los proveedores del Valley Medical.

“No es una decisión que hemos tomado”, dijo Carlan. “Es solo la fuerza laboral que está disponible”.

Carlan dice que el Valley Medical Group está probando métodos creativos para atender a más pacientes, como controles de bienestar en grupo. O escribir por mensaje en lugar de atender en persona. Y utilizar la Inteligencia Artificial para tomar notas o realizar tareas administrativas que de otra manera ocuparían tiempo del doctor.

“Ese trabajo extra, honestamente, es una gran fuente de cansancio para los proveedores”, dijo Carlan.

Pero los expertos dicen que esas estrategias no pueden compensar los efectos de largo alcance de la escasez de médicos. Michael Dill, con la Asociación de Facultades Médicas de Estados Unidos, dijo que muchas personas se saltarán la atención y su salud empeorará, “lo que provoca la necesidad de aumentar, lo que empeora la escasez”.

La reforma de salud — en Massachusetts y a nivel nacional —ha resultado en más personas teniendo seguro médico, pero no ha resultado en más doctores.

Los líderes estatales están al tanto del problema. La gobernadora de Massachusetts Maura Healey mencionó a la atención primaria en su discurso inaugural?. La legislatura está creando un equipo de trabajo en atención primaria. Muchos expertos han apoyado por tiempo un cambio en el reembolso de pagos para darle más dinero a la atención primaria o incluso convertirlo en un sistema de pagador único.

Pero pocos creen que algún cambio positivo ocurrirá a nivel federal bajo la administración de Trump.

"Aún tengo que diagnosticar lo que sea que me está pasando"

Kat Johnson finalmente obtuvo su cita de atención primaria en Hadley. Pero después de tres años sin un doctor regular, Johnson dice que su salud no se ha recuperado del todo. Aún tiene niebla mental y episodios de mareo.

Pero espera recuperar el tiempo perdido.

En la primera cita con su nuevo proveedor, “abrí mi agenda en esta página que he estado guardando de todos los problemas médicos que he tenido desde que esto comenzó. Y repasé mi lista de 16 elementos”, dijo Johnson. “Pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Aún tengo que diagnosticar lo que sea que me está pasando”.

Johnson está cruzando los dedos para que su nuevo doctor no deje su práctica — o la profesión.

Traducido para NEPM por María Aguirre